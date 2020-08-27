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В четверг в Москву снова придет гроза

В четверг в Москву снова придет гроза
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия возможны в столичном регионе во второй половине дня, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в четверг, 27 августа.

Во второй половине дня в Москве возможна гроза, порывы ветра могут достигать 17 м\с.

По его информации, температура воздуха в городе днем не превысит 21-23 градусов.

Накануне в столице за несколько часов выпало местами до 35 мм осадков или около 45% месячной нормы, которая в августе составляет 77 мм.

Непогода привела к подтоплениям десятков улиц, к задержкам движения общественного транспорта, упавшей из-за сильного ветра веткой была травмирована 16-летняя девочка, которая госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.

Москва

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