В Москве автомобиль замминистра обороны РФ Евкурова попал в ДТП

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Автомобиль заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова попал в дорожно-транспортное происшествие в Москве, сообщил в пятницу телеканал "РенТВ".

"Авария произошла на 1-й Дубровской улице. Евкуров сидел на пассажирском кресле в одной из машин. В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии", - сообщил телеканал.

Евкуров был назначен заместителем министра обороны РФ в 2019 году. Курирует Главное управление боевой подготовки и службу безопасности полетов авиации Вооруженных сил России. В прошлом – президент Ингушетии, до этого служил на командных должностях в Вооруженных силах.