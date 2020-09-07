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Ингушское духовенство соберет предложения по борьбе с ДТП со свадебными кортежами

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Ингушские богословы, имамы мечетей всех населенных пунктов республики специально соберутся в понедельник для выработки эффективного механизма по предотвращению автомобильных аварий с участием свадебных кортежей после изучения общественного мнения, сообщил "Интерфаксу" муфтий региона Исса Хамхоев.

Собрание состоится после аварии со свадебными кортежем в воскресенье, в которой погибли три человека.

Хамхоев считает, что для искоренения таких ДТП нужно наладить разъяснительную работу и общественный контроль.

Духовенство составит рекомендации к организаторам свадеб, родителям жениха и старшим в тейпе после того, как соберет предложения. Хамхоев сказал, что перед отправкой кортежа нужно напоминать о правилах поведения на дорогах и призвать молодежь придерживаться элементарной человеческой морали и здравого смысла.

Участники кортежей стараются занять место после автомобиля с невестой, которое считается почетным. Из-за этого происходят аварии.

Как сообщили агентству в республиканском управлении по обеспечению деятельности по защите населения и территории от ЧС, на автодороге Майское - Назрань в воскресенье ВАЗ 2115 столкнулся с автомобилем "Mercedes". Троих человек в салоне ВАЗа сильно зажало, и спасателям пришлось доставать их с помощью гидравлических инструментов.

По данным источника, знакомого с ситуацией, Mercedes был в составе свадебного кортежа и выехал на встречную полосу. В его салоне нашли наркотики, а водитель скрылся с места аварии.

Ингушетия

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