Понедельник в Москве стал самым жарким днем в августе

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Воздух на главной московской метеостанции на ВДНХ к 13:00 понедельника прогрелся до 28,8 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро столицы.

"Сегодня самый жаркий день августа. Предыдущий максимум был зафиксирован 6 августа - 28,7 градуса", - сказал собеседник агентства.

В метеобюро отметили, что температура воздуха в городе в понедельник может вплотную приблизиться к отметке в 30 градусов.

По данным метеонаблюдений, абсолютный температурный рекорд в Москве для 31 августа был установлен в 1890 году - 31,8 градуса.

Собеседник агентства также сообщил, что самым жарким днем лета 2020 года остается 17 июня, тогда воздух в Москве раскалился до 31,4 градуса.

По предварительным оценкам, это лето в Москве было на 1,5 градуса теплее климатической нормы, добавили в метеобюро.