Последний день лета в Москве стал самым жарким за 70 лет наблюдений

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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Температура воздуха на опорной столичной метеостанции в районе ВДНХ к 14:00 понедельника поднялась ровно до 30 градусов. Побит рекорд дня, установленный в 1992 году, следует из данных Гидрометцентра России.

Последний день лета 2020 года в Москве стал самым жарким за последние 70 лет наблюдений, отмечает сайт метеослужбы.

По информации Гидрометцентра, 31 августа 1992 года в столице фиксировалось 29,5 градуса.

Ранее в метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что понедельник в Москве стал самым жарким днем уходящего августа.

По данным метеонаблюдений, абсолютный температурный рекорд в столице для 31 августа был установлен в 1890 году – 31,8 градуса.

В метеобюро уточнили, что самым жарким днем лета 2020 года остается 17 июня, тогда воздух в Москве раскалился до 31,4 градуса.

"По предварительным оценкам, уходящее лето в Москве было на 1,5 градуса теплее климатической нормы", - добавил собеседник агентства.

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