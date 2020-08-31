Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:43Заразились
на 31.08В России 995 319+4 993В мире 25 222 709+226 253

Последний день лета в Москве стал самым жарким за 70 лет наблюдений

Последний день лета в Москве стал самым жарким за 70 лет наблюдений
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Температура воздуха на опорной столичной метеостанции в районе ВДНХ к 14:00 понедельника поднялась ровно до 30 градусов. Побит рекорд дня, установленный в 1992 году, следует из данных Гидрометцентра России.

Последний день лета 2020 года в Москве стал самым жарким за последние 70 лет наблюдений, отмечает сайт метеослужбы.

По информации Гидрометцентра, 31 августа 1992 года в столице фиксировалось 29,5 градуса.

Ранее в метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что понедельник в Москве стал самым жарким днем уходящего августа.

По данным метеонаблюдений, абсолютный температурный рекорд в столице для 31 августа был установлен в 1890 году – 31,8 градуса.

В метеобюро уточнили, что самым жарким днем лета 2020 года остается 17 июня, тогда воздух в Москве раскалился до 31,4 градуса.

"По предварительным оценкам, уходящее лето в Москве было на 1,5 градуса теплее климатической нормы", - добавил собеседник агентства.

1сл ап

Москва

Новости по теме

Новости

Понедельник в Москве стал самым жарким днем в августе

После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

Оппозиционный блогер Жуков доставлен в больницу после нападения в Москве

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Оппозиционного блогера Егора Жукова избили возле его дома

Оппозиционного блогера Егора Жукова избили возле его дома

Собянин пообещал москвичам "домашний" День города

11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

За сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

В Москве арестовали троих фигурантов дела экс-директора РКК "Энергия"

В Москве арестовали троих фигурантов дела экс-директора РКК "Энергия"

В Москве автомобиль замминистра обороны РФ Евкурова попал в ДТП

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');