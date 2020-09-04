Единственный музейный троллейбусный маршрут запустили в Москве

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - После ликвидации в Москве регулярного троллейбусного движения в конце августа с пятницы, 4 сентября, запущен единственный в городе музейный маршрут троллейбусов "Т".

"Сегодня троллейбусы вышли на музейный маршрут "Т". Этот маршрут не только способ передвижения, но и возможность погрузиться в историю "рогатого" транспорта. Он идет от Комсомольской площади до Новорязанской улицы, где скоро начнет работу Музей транспорта Москвы, в котором среди прочего можно будет увидеть троллейбусы разных лет", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента транспорта.

По словам собеседника агентства, скоро по музейному маршруту пойдут ретротроллейбусы, а пока пассажиров будут перевозить два тематически оформленных троллейбуса СВАРЗ-МАЗ.

Троллейбусы будут ходить каждые 10-20 минут, а время в пути составит около 20 минут. Пассажиры смогут прокатиться по маршруту ежедневно с 08:30 до 20:00, для проезда не нужно будет покупать специальный билет.

Регулярное троллейбусное движение было запущено в Москве в конце 1933 года. С 25 августа 2020 года последние троллейбусы на маршрутах были заменены на автобусы и электробусы. "25 августа в столице началась новая эпоха электротранспорта - по троллейбусным маршрутам поехали электробусы. Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем - это шаг вперед", - заявил гендиректор ГУП "Мосгортранс" Леонид Антонов.