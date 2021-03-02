Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:40Заразились
на 02.03В России 4 268 215+10 565В мире 114 442 646+374 667

Пандемия лишила общественный транспорт Москвы почти 40 млрд рублей

Пандемия лишила общественный транспорт Москвы почти 40 млрд рублей
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Общественный транспорт Москвы в 2020 году из-за пандемии недополучил около 40 млрд рублей, сообщил телеканалу "Россия 24" заммэра города Максим Ликсутов.

Чиновник объяснил, что из-за снижения числа пассажиров упали доходы с продажи билетов.

По его словам, упущенные доходы транспортникам были компенсированы в полном объеме из городского бюджета. Также мэрия решила поддержать малых предпринимателей, которые работают на инфраструктуре транспорта, им на 50% были снижены арендные платежи.

Месяц назад Ликсутов говорил, что в прошлом году пассажиропоток в общественном транспорте региона сократился на 37% или на 8,6 млн поездок в каждый будний день, при этом число поездок на такси выросло на 2% в сутки и люди стали больше ездить на личном транспорте.

В условиях пандемии городские власти решили не сокращать количество автобусов и транспортов на маршрутах, но весной на некоторое время для поездок по городу вводились пропуска. Школьникам, студентам и пенсионерам блокировали льготные проездные. В транспорте стали чаще убираться и проводить дезинфекцию, в метро были установлены дозаторы с санитайзером. Водители наземного транспорта перестали продавать билеты пассажирам, а в автобусах их кабины до февраля были отгорожены от основной части салона.

При этом, по словам Ликсутова, продолжалось обновление подвижного состава. Троллейбусы были окончательно заменены на автобусы и электробусы.

2 марта заммэра уточнил, что дезинфекция в подвижном составе теперь проводится в 10-15 раз чаще, чем обычно, и что такой режим сохранится "и в этом, и в следующем году". По его данным, санитайзерами, установленными в транспорте Москвы, пользуются ежедневно 8 млн пассажиров. Эти дозаторы оставят "как минимум на год", обещал Ликсутов.

Проверка цифровых пропусков в Москве

8
Москва коронавирус Максим Ликсутов Дептранс

Новости по теме

Новости

Все аэропорты Москвы подняли цены на авиакеросин в феврале

Оплату проезда "лицом" к концу года введут на всех станциях метро в Москве

Оплату проезда "лицом" к концу года введут на всех станциях метро в Москве

Суд арестовал троих подозреваемых в нападении на музыканта "Машины времени"

Владельцам карт "Мир" и смартфонов на Android дали скидки в Московском метро

Пандемия коронавируса

Впервые с 12 февраля суточное число заболевших COVID в Москве превысило 2 тыс.

На МКАД сохранят ограничение для транзитных грузовиков свыше 12 т

Мосгорсуд заявил, что ЕСПЧ не вправе вмешиваться в деятельность судов РФ

В Москве прошла акция памяти Бориса Немцова

В Москве прошла акция памяти Бориса Немцова
Пандемия коронавируса

В Москве стартовала вакцинация добровольцев "Спутником Лайт"

Сугробы в Москве за два дня оттепели подтаяли на 12 см

Сугробы в Москве за два дня оттепели подтаяли на 12 см
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');