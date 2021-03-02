Пандемия лишила общественный транспорт Москвы почти 40 млрд рублей

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Общественный транспорт Москвы в 2020 году из-за пандемии недополучил около 40 млрд рублей, сообщил телеканалу "Россия 24" заммэра города Максим Ликсутов.

Чиновник объяснил, что из-за снижения числа пассажиров упали доходы с продажи билетов.

По его словам, упущенные доходы транспортникам были компенсированы в полном объеме из городского бюджета. Также мэрия решила поддержать малых предпринимателей, которые работают на инфраструктуре транспорта, им на 50% были снижены арендные платежи.

Месяц назад Ликсутов говорил, что в прошлом году пассажиропоток в общественном транспорте региона сократился на 37% или на 8,6 млн поездок в каждый будний день, при этом число поездок на такси выросло на 2% в сутки и люди стали больше ездить на личном транспорте.

В условиях пандемии городские власти решили не сокращать количество автобусов и транспортов на маршрутах, но весной на некоторое время для поездок по городу вводились пропуска. Школьникам, студентам и пенсионерам блокировали льготные проездные. В транспорте стали чаще убираться и проводить дезинфекцию, в метро были установлены дозаторы с санитайзером. Водители наземного транспорта перестали продавать билеты пассажирам, а в автобусах их кабины до февраля были отгорожены от основной части салона.

При этом, по словам Ликсутова, продолжалось обновление подвижного состава. Троллейбусы были окончательно заменены на автобусы и электробусы.

2 марта заммэра уточнил, что дезинфекция в подвижном составе теперь проводится в 10-15 раз чаще, чем обычно, и что такой режим сохранится "и в этом, и в следующем году". По его данным, санитайзерами, установленными в транспорте Москвы, пользуются ежедневно 8 млн пассажиров. Эти дозаторы оставят "как минимум на год", обещал Ликсутов.