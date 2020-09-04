Гидрометцентр пообещал москвичам бабье лето

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что бабье лето в этом году ожидается, но жителям Московского региона перед его наступлением нужно приготовиться к ненастной погоде.

"Бабье лето - да, оно в этом году прогнозируется. Теплая погода сейчас - это еще не бабье лето. Это просто летняя погода. Как вы знаете, бабье лето по определению - это период теплой погоды после осеннего ненастья, а пока холодов не было. Так что москвичам придется поежиться", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в пятницу.

По словам метеоролога, ближайшие выходные в Москве будут еще теплыми: 4-6 сентября ожидается 23-25 градусов тепла, облачно с прояснениями. Такая погода больше характерна для летних месяцев и превышает климатическую норму.

Затем температура начнет постепенно снижаться. В понедельник, 7 сентября, ожидается около +21, местами возможен небольшой дождь. Во вторник, 8 сентября, дожди усилятся, погода будет облачной, а температура будет в диапазоне +19...21 градус. Наконец, в среду, 9 сентября, уже +18, облачно и по-прежнему дождливо.

Вильфанд отметил, что после дождей должно наступить улучшение, однако сроки не назвал, пояснив, что обычно Гидрометцентр сообщает о бабьем лете за 2-3 дня до его начала. Также метеоролог напомнил, что в прошлом году летняя погода задержалась до середины сентября, и поэтому бабье лето, для наступления которого по определению сначала должно прийти дождливое ненастье, отмечалось в октябре.