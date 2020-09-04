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Суд продлил арест экс-полицейских из "дела Голунова" до 7 декабря

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей трем бывшим полицейским, обвиняемым в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в пятницу.

"Суд постановил: ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 7 декабря 2020 года - удовлетворить", - огласила решение судья. Ранее в пятницу суд также продлил домашний арест пятому полицейскому - Денису Коновалову, который, как сообщалось, признался в подбросе наркотиков журналисту и дал изобличающие показания на других фигурантов уголовного дела.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, ходатайство о продлении ареста предполагаемого организатора задержания Голунова - Игоря Ляховца - состоится позднее, поскольку его адвокат не явился к назначенному времени.

2 сентября стало известно, что Следственный комитет (СК) ужесточил обвинение бывшим сотрудникам полиции. Им добавлено обвинение в совершении преступления организованной группой (ч. 3 ст. 35 УК РФ).

Дело Голунова

В августе СКР завершил расследование в отношении пятерых бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы, которые обвиняются в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств в отношении Голунова, а также незаконном обороте наркотиков в крупном размере (п.п. "а", "б", "в" ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Как считает следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Осведомленный источник сообщал "Интерфаксу", что мотивом преступления следствие считает желание сотрудников продвинуться по службе, а также корыстные побуждения. При этом, утверждал собеседник агентства, "в окончательном обвинении, которое следствие предъявило бывшим полицейским, заказчик или неустановленное лицо в качестве заказчика, не фигурирует".

Впоследствии представитель потерпевшего Сергей Бадамшин сообщил "Интерфаксу", что следствие выделило в отдельное производство уголовное дело в отношении неустановленных лиц из дела бывших сотрудников МВД.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку через пять дней уголовное преследование журналиста было прекращено.

Журналист заявлял, что связывает свое уголовное преследование с профессиональной деятельностью и намерен добиваться от следствия справедливого наказания не только для полицейских, которые его задержали, но и для заказчика преступления.

Иван Голунов МВД Москва Басманный суд

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