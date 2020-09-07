Подозреваемые в похищении 2 млн медицинских масок задержаны в Москве

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых в разбое и похищении порядка 2 млн медицинских масок со склада в Московской области, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что в вечернее время злоумышленники ворвались на территорию склада, расположенного на улице Железнодорожной в подмосковном городе Одинцово. Они связали охранников и, угрожая работникам предприятия предметами, похожими на пистолеты, похитили около двух миллионов медицинских масок и 600 электронных термометров", - сказала Волк.

По ее словам, подозреваемые также забрали у потерпевших деньги, мобильные телефоны и дорогостоящие брендовые наручные часы с бриллиантами и скрылись. "Общая сумма материального ущерба превысила 64 миллиона рублей", - сообщила представитель ведомства.

Следственным управлением УМВД России по Одинцовскому городскому округу по данному факту было возбуждено уголовное дело статье 162 УК РФ (разбой).

Как сообщила Волк, в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали в Москве четверых мужчин, подозреваемых в разбое. Один из них ранее был судим, отметила представитель МВД. Все четверо были арестованы, добавила представитель МВД.