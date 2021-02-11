В Петербурге задержаны лжепродавцы масок и перчаток

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга разоблачила создателей фейковых интернет-магазинов по продаже масок, перчаток и антисептиков, сообщили в региональном управлении ГУ МВД.

По версии следствия, группа действовала с лета 2020 года, создала больше десятка сайтов и страниц в соцсети и выманила в общей сложности около 1 млн рублей у девяти петербуржцев, а также жителей Хабаровска, Тольятти, Нальчика, Череповца, Белгородской и Тульской областей. Пока в МВД устновили причастность подозреваемым к 15 эпизодам мошенничества.

Подозреваемые предлагали купить у них средства защиты с частичной или полной предоплатой и в среднем брали от 50 000 до 100 000 за заказ. Для продвижения своих фейковых магазинов они проводили агрессивную рекламную кампанию, которая позволила вывести их сайты в топы рейтингов поисковиков в Рунете.

По делу задержаны шестеро - пять мужчин и одна женщина.

По оперативной информации, возглавлял группу 37-летний житель Великого Новгорода, остальные участники жили в Петербурге. Следствие считает, что организатор привлек к афере братьев из Петербурга. Братья подбирали так называемых "дропов" - граждан, на которых в последующем регистрировались фиктивные юридические лица и открывались банковские счета. На имя этих организаций клиенты переводили деньги за заказанные маски. Еще один подозреваемый оформлял на себя расчетные счета этих организаций, а банковские карты передавал еще двоим фигурантам – мужчине и женщине, которые обналичивали в банкоматах деньги потерпевших и затем клали их уже на личные счета.

Полиция проверяет задержанных на причастность к еще 20 аналогичным эпизодам мошенничества на общую сумму не менее 400 000 рублей.

Двое подозреваемых арестованы, остальные отпущены на свободу под подписку о невыезде.