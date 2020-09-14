Минздрав РФ заявил о приверженности принципу добровольности COVID-вакцинации

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил о важности добровольного принципа проведения вакцинации в России, в то же время прививка медикам, входящим в группу риска по COVID-19, является эффективной мерой их защиты.

"Отдельные эксперты высказывают различные мнения относительно важных аспектов охраны здоровья граждан. Минздрав, безусловно, внимательно изучает все предложения экспертов, тем не менее, твердо придерживаясь принципа добровольности вакцинации", - сказал Кузнецов, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, поддержит ли министерство предложение о лишении медиков, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса, мер соцподдержки.

Он отметил, что "сохранение жизни и здоровья граждан, их защита от новой коронавирусной инфекции является для нас приоритетом". "Поэтому на данном этапе вакцинация граждан, входящих в группу риска по COVID-19, в том числе, медицинских работников, представляется важным и эффективным инструментом их защиты", - сказал Кузнецов.

Ранее Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России предложил лишать мер соцподдержки медиков, отказавшихся от вакцинации против коронавируса.

"Государство вправе устанавливать условия осуществления мер социальной поддержки, тем более тех, которые не являются обязательными с точки зрения действующего законодательства и предоставляются по инициативе президента либо правительства. Поэтому, на наш взгляд, необходимо установить условием получения определенных мер социальной поддержки медицинских работников прохождение ими вакцинации против COVID-19", - говорилось в докладе ЦНИИОИЗ.

В нем также отмечалось, что "исключения могут касаться выявленных у работников противопоказаний и иных объективных причин".

Первая партия вакцины Sputnik V производства Института Гамалеи выпущена в гражданский оборот, ею будут привиты граждане из групп риска - в первую очередь медики. Вакцинация групп риска будет идти параллельно с III фазой клинических исследований (формально уже пострегистрационных), которые стартовали в Москве.