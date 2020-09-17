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В Москве к вечеру четверга выпадет до 30% месячной нормы осадков

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, местами сильный, гроза и порывистый ветер ожидаются в столичном регионе в четверг, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"В разных районах города может выпасть от 5 до 14 мм, местами до 20 мм осадков. Это до 30% месячной нормы сентября", - сказал собеседник агентства.

Месячная норма осадков для сентября в Москве - 65 мм.

В метеобюро уточнили, что порывы ветра в городе могут достигать 18 м/с. Максимальная температура днем - 20-22 градуса.

По оценке метеобюро, в ночь на пятницу в Москве может выпасть еще от 2 до 7 мм осадков.

Ранее синоптики пообещали возращение лета в Москву на один день. С пятницы в столице резко похолодает.

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