В Калининграде "заминировали" несколько школ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Калиниграде полиция и МЧС проверяют сообщения о минировании нескольких школ, сообщила пресс-служба губернатора Калиниградской области.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что сообщения о минировании пришли на электронную почту как минимум пяти школ города. Детей и преподавателей оттуда эвакуировали, в зданиях работают с полицейские и саперы.

Массовая рассылка ложных угроз о минировании возобновилась в России после перерыва, совпавшего с ужесточением карантинных мер по коронавирусу. С начала февраля уже "минировали" школы на Дальнем Востоке, в Сибири, Москве и Люберцах, а 8 февраля из-за этой же причины проводилась эвакуация в Мосгорсуде.



До этого череда лжеминирований прошла летом и в начале осени, а до того волна минирований продолжалась с 28 ноября 2019 года и до весеннего карантина. В Москве и Петербурге угрозы поступали почти каждый будний день, чаще всего объектами угроз становились суды, школы, детские сады, аэропорты, больницы и станции метро.