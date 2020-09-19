В Москве госпитализирован ведущий "Русского лото" Михаил Борисов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Телеведущий, актер и режиссер Михаил Борисов госпитализирован со съемочной площадки, сообщают СМИ.

По их информации, Борисов почувствовал себя плохо во время записи телепередачи.

Врачи скорой помощи приняли решение доставить его в больницу для обследования и оказания помощи, отмечается в сообщении.

Михаил Борисов - советский и российский режиссер, телеведущий и актер. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Широкой аудитории Борисов известен как ведущий еженедельной всероссийской телевизионной лотереи "Русское лото".