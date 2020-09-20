Умер ведущий телешоу "Русское лото" Михаил Борисов

Декан режиссерского факультета Театрального института им. Щукина Михаил Борисов Фото: ТАСС/ Павел Смертин

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Телеведущий, актер и режиссер Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни, сообщили в театральном институте имени Бориса Щукина, где Борисов заведовал кафедрой режиссуры.

"Михаил Борисов был настоящим артистом и ушёл как артист - прямо со съёмочной площадки", - говорится в сообщении на сайте вуза.

Накануне сообщалось, что Борисов госпитализирован. Он почувствовал себя плохо во время записи телепередачи. Врачи скорой помощи приняли решение забрать его в больницу для более тщательного обследования и оказания помощи.

Борисов родился 8 февраля 1949 года в Москве. Советский и российский режиссёр, телеведущий, актёр. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Профессор и заведующий кафедрой режиссуры Театрального института им. Б. Щукина. С 1994 года - ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи "Русское лото".