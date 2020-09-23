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СК завершил расследование дела против депутата Мосгордумы Шереметьева

СК завершил расследование дела против депутата Мосгордумы Шереметьева
Депутат Мосгордумы Олег Шереметьев в Пресненском суде
Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве при выплате премий помощнице депутатом Мосгордумы Олегом Шереметьевым, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Она напомнила, что депутат гордумы обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Ущерб от преступных действий депутата превысил 2 млн рублей.

Дело Олега Шереметьева

Шереметьев был задержан в августе. По версии следствия, он с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат думы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 850 тыс. рублей, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении помощником заданий особой важности и сложности. В действительности депутат присваивал деньги.

21 августа Пресненский суд Москвы по ходатайству следствия отправил Шереметьева под домашний арест.

В ходе заседания Шереметьев заявлял, что не признает вину и что считает причиной своего дела месть бывшей помощницы, уличенной, с его слов, в мошенничестве.

55-летний Олег Шереметьев - депутат Мосгордумы от КПРФ. Избран 8 сентября 2019 года.

Москва Мосгордума Олег Шереметьев

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