Дело депутата Мосгордумы Шереметьева направлено в суд

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу депутата Мосгордумы Олега Шереметьева и направила дело в суд, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

55-летнему депутату-коммунисту вменяют мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения ч. 4 ст. 159 УК). Дело на него завели по материалам прокурорской проверки. С 21 августа он находится под домашним арестом.

По версии следствия, Шереметьев с октября 2019 года по февраль 2020 года каждый месяц подавал в аппарат Мосгордумы документы о том, что его помощник выполнял особо важные и сложные задания и за это ему положены выплаты. Сведения о выполнении этих заданий следствие считает ложными.

На карту помощника депутата поступило в общей сложности 2 млн рублей, которые он снимал и передавал Шереметьеву. Обвиняемый ему говорил, что передаст их другим помощникам, которые работают на него на общественных началах, а на самом деле брал эти деньги себе и тратил по своему усмотрению, полагают в СК.

Следствие отмечает, что депутат это делал с целью хищения бюджетных средств и личного обогащения, являясь депутатом Мосгордумы и имея в подчинении госслужащих.

В августе в суде Шереметьев вину не признал. Он заявил, что, по его мнению, на него пожаловалась бывшая помощница из мести за то, что он ее якобы уличил в мошенничестве.