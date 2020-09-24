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В Москве до конца года начнут строить небоскреб-ракету "Роскосмоса"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Строительство 47-этажной башни Национального космического центра на территории завода им. Хруничева должно начаться до конца 2020 года, заявил замгендиректора по управлению объектами компании "МИП-Строй №1" Алексей Надыршин.

Он объяснил, что в IV квартале должны быть готовы все документы, необходимые для стройки. На площадке пока идут работы по ускорению и оптимизации будущего строительства.

"За счет организационных мероприятий, применения новых технологических методов строительства и логистики мы увеличили производительность на 37%", - отметил Надыршин.

В башне будет 47 этажей и шпиль, общая высота составит 267 метров. В ней разместится штаб-квартира "Роскосмоса", к ней будет примыкать длинный корпус с исследовательскими лабораториями и офисами.

"При разработке проекта архитекторы взяли за основу образ космического корабля. У конгресс-центра, расположенного в нижней части комплекса, появится медиафасад, позволяющий транслировать видео с борта Международной космической станции в реальном времени", - рассказывал раньше главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Ориентировочная стоимость проекта 25 млрд рублей. Сообщалось, что построят здание за счет средств из бюджета Москвы.

Впервые о планируемом строительстве в начале 2019 года объявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Построить в Москве Национальный космический центр предложил в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. Он считает, что в этом комплексе должны разместиться основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.

Роскосмос НКЦ Москва Фили МИП-Строй №1 Алексей Надыршин Дмитрий Рогозин

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