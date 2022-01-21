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В московской высотке "Роскосмоса" будут двухэтажные лифты

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В высотной части строящегося в Москве Национального космического центра установят 13 двухэтажных лифтов, которые смогут забирать пассажиров с двух этажей одновременно, сообщил заммэра города Андрей Бочкарев через пресс-службу стройкомплекса.

В малоэтажной части здания будет 74 обычных лифта.

Сейчас на объекте завершены монолитные работы почти на всех блоках низкоэтажной части здания, идет монтаж верхних частей металлоконструкций.

Стройку в Филевской пойме 21 января осмотрели мэр столицы Сергей Собянин и гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Здание строят вместе мэрия Москвы и "Роскосмос". Ранее сообщалось, что главным корпусом здания, похожего на ракету, станет 47-этажная башня высотой 288 м со шпилем.

В Национальном комическом центре разместятся центральный офис и ситуационный центр ГК "Роскосмос", отраслевые институты и предприятия, конструкторские бюро и другие объекты.

После строительства комплекса высвободится территория Центра Хруничева площадью 90 га. Здесь планируется создание особой экономической зоны, размещение предприятий научно-производственного кластера, рассматривается создание конгрессно-выставочного центра, объектов реновации, развитие социальной и транспортной инфраструктуры.

Москва Роскосмос Дмитрий Рогозин Сергей Собянин Андрей Бочкарев

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