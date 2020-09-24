В Москве будут судить вора в законе по статье о преступной иерархии

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Гражданин Грузии, вор в законе предстанет перед судом в Москве по новой статье УК РФ за свой высший криминальный статус, сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре столицы.

Там уточнили, что 35-летнего гражданина Грузии будут судить за ст. 210.1 УК РФ за занятие высшего положения в преступной иерархии, за использование заведомо поддельного паспорта, а также за покушение на незаконное пересечение госграницы РФ.

Информированный источник "Интерфакса" уточнил, что речь идет о криминальном авторитете Ираклии Джабуа по кличке Ика Ростовский.

Как сообщила официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, "с августа 2014 года по настоящее время обвиняемый, имея статус так называемого "вора в законе", имея опыт преступной деятельности, действуя из корыстных побуждений, имея сферу своего преступного влияния на территории Московской, Ростовской областей и Красноярского края, занимает высшее положение в преступной иерархии".

По ее словам, этот статус "обязывает всех лиц уголовно-преступной среды, имеющих более низкие криминальные статусы, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям".

Помимо этого, по данным следствия, 22 июля 2019 года обвиняемый в аэропорту "Домодедово" при прохождении погранконтроля пред вылетом в Турцию предъявил поддельный паспорт гражданина Армении, и его задержали.

Уголовное дело направлено в Мосгорсуд для рассмотрения по существу, обвиняемый арестован.

Президент РФ подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе" 1 апреля 2019 года. Уголовный кодекс России был дополнен статьей "занятие высшего положения в преступной иерархии", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с возможным штрафом до 5 млн рублей. Закон исключает возможность условного осуждения.

Как подчеркнули в столичной прокуратуре, пока по этой статье в Москве приговоры еще не выносились.