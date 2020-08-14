На главного криминального авторитета Москвы завели дело о "ворах в законе"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении криминального "авторитета" Рашада Исмаилова, сообщил "Интерфаксу" в пятницу осведомленный источник.

"Установлено, что Исмаилов не позднее 2015 года занял лидирующее положение среди так называемых воров в законе в Москве. Исмаилов контролировал и координировал деятельность криминальных групп на территории города, распределял финансовые потоки, разрешал возникающие в данной среде проблемы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, преступная деятельность Исмаилова стала основанием для возбуждения уголовного дела по статье 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии).

Источник отметил, что Исмаилов до сих пор является первым общепризнанном лидером Москвы в криминальной среде после убитого в 2013 году Аслана Усояна, известного как "Дед Хасан".

В пятницу также стало известно, что Преображенский суд Москвы арестовал Исмаилова до 13 октября. Об этом "Интерфаксу" сообщили в суде.