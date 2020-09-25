Московскому ДК Зуева грозит штраф до 500 тыс. руб. за нарушение масочного режима

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Столичному ДК имени Зуева грозит штраф до 500 тысяч рублей за несоблюдение масочного режима. Об этом сообщил начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Алексей Худобородов журналистам в пятницу.

По его словам, Роспотребнадзор по итогам проверки соблюдения мер безопасности в столичных театрах выявил нарушения в доме культуры имени Зуева.

Представитель столичного Роспотребнадзора отметил, что, несмотря на то, что при входе в здание осуществляется контроль за соблюдением масочного режима, после этого часть зрителей снимают маски и находятся в помещении уже без масок.

"В ряде случаев сотрудники администрации делают замечания, но в большинстве случаев они не могут уследить за всеми посетителями. Такая же ситуация и в зрительном зале, где многие зрители также снимают маски и находятся во время спектакля уже без масок, создавая опасность для окружающих и также возможность быть подверженными заражению в случае наличия рядом заболевшего человека", - отметил Худобородов.

Были выявлены и другие нарушения, в том числе отсутствие оборудования для обеззараживания воздуха. В некоторых случаях отсутствовала разметка для соблюдения социальной дистанции.