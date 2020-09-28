В московском метро при входе стали проверять маски

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Москве на некоторых станциях метро, в частности, на "Пушкинской", с утра понедельника усилили контроль за соблюдением масочного режима, передал корреспондент "Интерфакса".

Теперь пассажиры не только проходят через рамки металлоискателей и их выборочно проверяют ручными детекторами. Сотрудники метро начали требовать, чтобы люди надели маски. Пассажирам без масок штрафы не выписывают, но с ними проводят разъяснительную работу.

Носить перчатки от людей пока не требуют.

Мэр Сергей Собянин на прошлой неделе своим указом велел усилить контроль за масочно-перчаточным режимом на транспорте, в магазинах и других общественных местах. Предприятиям он рекомендовал по возможности вернуть сотрудников на дистанционную работу. Москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями с 28 сентября рекомендовано изолироваться дома.

Все эти меры рекомендованы в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице. Суточный прирост начал увеличиваться с середины сентября. За минувшие сутки, по данным оперштаба на утро воскресенья, в городе было выявлено 2 016 новых случаев COVID-19, и это максимум со 2 июня.