Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:34Заразились
на 29.09В России 1 167 805+8 232В мире 33 353 615+273 851

В Москве под охрану взяли Пушкинский дуб и Андреевский овраг в Нескучном саду

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал во вторник постановление о постановке под особую охрану восьми памятников природы.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства города, в список, в частности, вошли Андреевский овраг в Нескучном саду (3,53 га); дуб на Тверском бульваре напротив вл. 16 (Пушкинский дуб); коломенские дубы (0,19 га) в 150-170 м к западу от церкви Вознесения Господня; четыре родника в Голосовом овраге в Коломенском (0,59 га) и ясеневая роща в Коломенском (0,1 га).

По данным мэрии, всего в Москве насчитывается уже 148 особо охраняемых природных территорий, в том числе национальный парк "Лосиный остров", 11 природно-исторических парков, 5 природных заказников, 11 ландшафтных заказников, 2 фаунистических заказника, 2 комплексных заказника, 115 памятников природы и экологический парк.

Москва

Новости
Пандемия коронавируса

Количество госпитализаций больных COVID-19 выросло на 45% в Подмосковье

Пандемия коронавируса

Собянин объявил 2-недельные каникулы в школах для снижения заболеваемости

Собянин объявил 2-недельные каникулы в школах для снижения заболеваемости

В Москве впервые с июля зарегистрировано более 20 смертей от COVID-19

В Москве впервые с июля зарегистрировано более 20 смертей от COVID-19

В Москве начали включать отопление в детсадах, школах и жилых домах

В Москве начали включать отопление в детсадах, школах и жилых домах
Пандемия коронавируса

Более 85 тыс. пассажиров транспорта в Москве оштрафовали за отсутствие масок

За сутки 16 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Число пострадавших при обрушении перехода в Ступине выросло до 51

Спасатели сообщили о 39 пострадавших при обрушении перехода в Ступине

При обрушении перехода в Ступине пострадали уже 30 человек

При обрушении перехода в Ступине пострадали уже 30 человек

Число пострадавших от обрушения перехода в Ступине увеличилось до 25

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');