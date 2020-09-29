В Москве под охрану взяли Пушкинский дуб и Андреевский овраг в Нескучном саду

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал во вторник постановление о постановке под особую охрану восьми памятников природы.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства города, в список, в частности, вошли Андреевский овраг в Нескучном саду (3,53 га); дуб на Тверском бульваре напротив вл. 16 (Пушкинский дуб); коломенские дубы (0,19 га) в 150-170 м к западу от церкви Вознесения Господня; четыре родника в Голосовом овраге в Коломенском (0,59 га) и ясеневая роща в Коломенском (0,1 га).

По данным мэрии, всего в Москве насчитывается уже 148 особо охраняемых природных территорий, в том числе национальный парк "Лосиный остров", 11 природно-исторических парков, 5 природных заказников, 11 ландшафтных заказников, 2 фаунистических заказника, 2 комплексных заказника, 115 памятников природы и экологический парк.