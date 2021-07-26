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Двухсотлетняя груша в Ингушетии признана памятником живой природы

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Двухсотлетнюю грушу, которая растет в горах Ингушетии на высоте 850 метров над уровнем моря, внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минприроды региона.

Это груша обыкновенная, она растет в окрестностях высокогорного села Ляжги, неподалеку от башенного комплекса Гаркхи, в Джейрахском районе.

Дерево обследовали специалисты Центра древесных экспертиз "Здоровый лес". Они пришли к выводу в 2018 году, что возраст дерева составлял 208 лет, высота - десять метров.

Памятником грушу признала сертификационная комиссия в рамках Всероссийской программы "Деревья - памятники живой природы".

Ингушетия Джейрахский район Ляжги Гаркхи

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