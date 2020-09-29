В Москве из-за COVID-19 проведут тотальные проверки строек

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Инспекторы проведут тотальные проверки столичных строек на соблюдение застройщиками противоэпидемических рекомендаций по профилактике коронавируса, сообщили во вторник в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Мосгосстройнадзор требует от участников строительства усилить выполнение профилактических мероприятий в целях нераспространения коронавирусной инфекции", - отметили в ведомстве.

Там напомнили, что организаторы строительства обязаны ежедневно измерять температуру сотрудникам, а в случае выявления людей с ухудшением здоровья не допускать их на объект и направить в медучреждение по месту жительства. Стройплощадки также должны быть обеспечены антисептиками для рук.

Кроме того, Мосгосстройнадзор рекомендовал застройщикам провести инструктаж персонала по вопросам предупреждения новой коронавирусной инфекции. Ведомство советует застройщикам обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих средств на стройках, а также проводить дезинфекцию помещений. Работодателям также рекомендовали обеспечивать рабочих привозной пищей для того, чтобы они не выходили за пределы стройгородков.

"Также необходимо исключить проведение очных собраний в штабах строительства за счет использования формата видеоконференций", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что количество выявленных случаев коронавируса в Москве продолжает расти. По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на вторник в столице зафиксировано 2,3 тыс. новых случаев коронавируса, это максимальный прирост с 31 мая.

Мэр Сергей Собянин объявил во вторник о двухнедельных школьных каникулах, чтобы снизить динамку заражения.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 290 293 случая инфицирования.