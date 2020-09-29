От коронавируса привили уже более 5,5 тыс. москвичей

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Более пяти с половиной тысяч человек в Москве получили прививку от коронавируса, все чувствуют себя хорошо, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Вакцинация против коронавирусной инфекции сегодня идет, после - пострегистрационная стадия наблюдения. В клиниках Москвы привито более пяти с половиной тысяч человек, все идет штатно", - рассказал Мурашко во вторник на совещании у главы государства по соцвопросам.

Он сообщил, что в РФ создана уникальная система по отслеживанию состояния пациентов после вакцинации. "Мобильное приложение позволяет медцентрам отслеживать граждан постоянно", - уточнил министр.

Первой российской вакциной от COVID-19 стала "Спутник V", разработанная Институтом им. Гамалеи. Это векторная вакцина на основе безопасного аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков "короны" коронавируса в организм. Клинические испытания вакцины начались в августе.