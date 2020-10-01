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В Москве приостановили работу Коптевского рынка

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Столичное управление Роспотребнадзора по итогам проверки приостановило деятельность Коптевского рынка в Москве, причина - выявленные нарушения перчаточно-масочного режима и других требований безопасности.

"Роспотребнадзором проведена проверка в отношении Коптевского рынка в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. На момент проверки был выявлен комплекс нарушений санитарно-эпидемиологических требований", - сказала главный специалист-эксперт территориального управления Роспотребнадзора по Москве в Северном административном округе Нонна Малчук журналистам в четверг.

"В частности - отсутствие дезинфицирующих средств, неудовлетворительное санитарное содержание туалетных комнат, также отсутствовали бактерицидные лампы в павильонах рынка, частично отсутствовали маски", - подчеркнула она.

Она уточнила, что в данный момент деятельность рынка временно приостановлена до решения суда, запрет может продлиться до 90 суток. "Также рынку грозит штраф до 500 тыс. рублей", - добавила представитель Роспотребнадзора.

В конце сентября столичные власти сообщали, что за нарушение масочного режима в Москве чиновники приостановили деятельность десятков продовольственных магазинов, а также ряда непродовольственных, нескольких парикмахерских и салонов красоты.

Хроника 09 января – 01 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Коптевский рынок Москва Роспотребнадзор Коронавирус Нонна Малчук

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