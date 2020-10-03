Список бесплатных лекарств для больных COVID-19 в Москве расширили

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Власти столицы значительно расширяют программу бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он написал на своем сайте, что амбулаторные пациенты будут получать новые противовирусные препараты: "Ареплевир" и "Коронавир".

Кроме того, по его словам, для профилактики возможных осложнений пациентам со среднетяжелым течением болезни будут выписывать антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов ("Дабигатрана Этексилат", "Ривароксабан", "Апиксабан").

"Амбулаторные пациенты, у которых была диагностирована пневмония, будут по решению врача бесплатно получать пульсоксиметры. Эти приборы позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом - ключевой показатель оценки состояния для COVID-19", - уточнил мэр.

Он также сообщил, что пациентам, проходящим диагностику на COVID-19, и пациентам из групп риска, будет проводиться экспресс-тестирование на грипп. "Также расширяем перечень обязательных анализов, которые позволяют еще более качественно и комплексно вести терапию пациентов с COVID-19. Необходимые лекарства и медицинские приборы закуплены в достаточном количестве. Решение об их назначении и выдачи принимают лечащие врачи", - добавил Собянин.