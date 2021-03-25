Бывший глава Серпуховского района Шестун снова объявил голодовку

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Осужденный бывший глава Серпуховского района Александр Шестун объявил голодовку в СИЗО-1 Твери, где он сейчас находится, сообщила "Интерфаксу" его жена Юлия.

По ее словам, он уведомил руководство изолятора о голодовке протеста "из-за репрессий".

Комментариями управления ФСИН по Тверской области "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Чиновника задержали летом 2018 года. 25 декабря 2020 года Подольский городской суд назначил 15 лет колонии и штраф в 49 млн рублей, а также удовлетворил иск к нему о возмещении вреда на 64,5 млн рублей. Он был признан виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), отмывании (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК). Апелляционная инстанция подтвердила этот приговор. Сообщалось, что суд конфисковал его имущество на 1 млрд рублей.

По версии следствия, в период с 2008 по 2014 год Шестун передал четыре участка земли частной компании, что нанесло бюджету района более 64,5 млн рублей ущерба. Кроме того, обвинение утверждает, что глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму более 9,9 млн руб.

Шестун называет свое преследование заказным и политически мотивированным. За время следствие он несколько раз объявлял голодовку.