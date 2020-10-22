Почти все пассажиры столичного метро в четверг были в масках

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Порядка 97% людей в московском метро 22 октября были в масках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы в четверг.

"Сегодня утром в мосметро 97% людей были в масках - мы им очень благодарны. Но были и те, кто не соблюдают меры безопасности и не носят маску или перчатки. Больше всего таких пассажиров сегодня утром было на станциях "Савеловская", "Щелковская", "Новогиреево", "Семёновская" и "Тёплый стан" - их не пустили в метро", - сказали в пресс-службе.

Проезд в общественном транспорте без средств защиты невозможен. Если средств защиты с собой нет, то их можно купить в любой кассе метро или вендинговых аппаратах. Но лучше все же планировать поездку и покупать средства защиты заранее - это поможет избежать столпотворения в вестибюлях подземки.