"Известия Hall" закрыли из-за нарушения мер профилактики коронавируса

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор до вынесения решения суда приостановил деятельность концертного зала "Известия Hall" на Пушкинской площади в центре Москвы за нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил журналистам главный специалист-эксперт столичного управления ведомства Даниил Кобразов.

По его словам, 23 октября клуб "Известия Hall" проверили во время концерта, были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства в части недопущения распространения коронавируса: посетители не соблюдали социальную дистанцию, отсутствовали маски и перчатки, администрация ненадлежащем образом проводила дезинфекцию, воздух не обеззараживался.

Кобразов отметил, что по факту выявленных нарушений юридическое лицо было уведомлено о явке с целью составления протокола о временном запрете деятельности. "Сегодня, 26 октября, было произведено фактическое приостановление деятельности до решения суда", - сказал он.

Специалист отметил, что материалы дела по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) будут переданы в районный суд. Концертному залу грозит штраф до 500 тыс. руб. или административное приостановление деятельности сроком до 90 суток.