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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:34Заразились
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В центре Москвы закроют концертный зал за нарушение масочного режима

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Концертный зал "Известия Hall" в центре Москвы опечатают за нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов в субботу.

Как он рассказал журналистам, ведомство продолжает проводить мониторинг мест массового скопления людей.

"Сегодня был проверен клуб "Известия Hall" на Пушкинской площади, дом 5. По результатам обследования был выявлен ряд грубых нарушений требования санитарного законодательства, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции", - заявил Кобразов.

По его словам, посетители не соблюдали социальную дистанцию, нарушался перчаточно-масочный режим. Кроме того, в полном объеме не применяются средства по обеззараживанию воздуха, также были замечания по осуществлению дезинфекционной деятельности.

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Кобразов отметил, что "по факту выявленных нарушений было передано уведомление о явке с целью составления протокола о временном запрете деятельности".

Как он сообщил, "в понедельник произойдет опечатывание данного клуба, и материалы будут переданы в суд". По его словам, юридическое лицо также будет привлечено по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, штраф по данной статье предусмотрен до 500 тыс. руб.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Москва Коронавирус Роспотребнадзор

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