Роспотребнадзор не будет "тотально" закрывать бизнес в Москве

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Бизнес в Москве не будет закрываться, будут проводиться "точечные" надзорные мероприятия, сообщила глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

"Вся наша работа приводит к тому, что было принято решение, что бизнес тотально закрываться не будет, только точечные надзорные мероприятия будут выявлять нарушителей, которые не соблюдают несложные требования", - сказала Андреева на заседании Мосгордумы в среду.

По ее словам, Роспотребнадзор "вынужден приостанавливать и опечатывать объекты (нарушающие требования - ИФ) незамедлительно, и в течение суток направлять материалы в суд для рассмотрения закрытия и рисков, которые несут эти объекты".

В Москве по-прежнему отмечаются наиболее высокие показатели в РФ, при этом вторые сутки наблюдается снижение количества выявленных случаев заражения. По данным оперштаба на среду, за сутки в российской столице количество новых инфицированных составило 3 670 человек, накануне, 27 октября, было 4 312, в понедельник - 5 224.

По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 3 577 человек были выписаны по выздоровлению, 75 инфицированных скончались.