Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:07Заразились
на 28.10В России 1 563 976+16 202В мире 43 907 193+423 220

Роспотребнадзор не будет "тотально" закрывать бизнес в Москве

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Бизнес в Москве не будет закрываться, будут проводиться "точечные" надзорные мероприятия, сообщила глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

"Вся наша работа приводит к тому, что было принято решение, что бизнес тотально закрываться не будет, только точечные надзорные мероприятия будут выявлять нарушителей, которые не соблюдают несложные требования", - сказала Андреева на заседании Мосгордумы в среду.

По ее словам, Роспотребнадзор "вынужден приостанавливать и опечатывать объекты (нарушающие требования - ИФ) незамедлительно, и в течение суток направлять материалы в суд для рассмотрения закрытия и рисков, которые несут эти объекты".

В Москве по-прежнему отмечаются наиболее высокие показатели в РФ, при этом вторые сутки наблюдается снижение количества выявленных случаев заражения. По данным оперштаба на среду, за сутки в российской столице количество новых инфицированных составило 3 670 человек, накануне, 27 октября, было 4 312, в понедельник - 5 224.

По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 3 577 человек были выписаны по выздоровлению, 75 инфицированных скончались.

Хроника 09 января – 28 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Елена Андреева Роспотребнадзор Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Глава института "Микроб" не увидел смысла в дезинфекции улиц

В Москве не будут ограничивать работу ночных заведений

В Москве не будут ограничивать работу ночных заведений

Мэрия сообщила о росте зарплат врачей и учителей Москвы почти в 3 раза за 10 лет

Мэрия сообщила о росте зарплат врачей и учителей Москвы почти в 3 раза за 10 лет

Число умерших с коронавирусом пациентов в Москве превысило 6500

"Известия Hall" закрыли из-за нарушения мер профилактики коронавируса

"Известия Hall" закрыли из-за нарушения мер профилактики коронавируса

Собянин заявил о снижении темпов выявляемости коронавируса в 10 раз

Собянин заявил о снижении темпов выявляемости коронавируса в 10 раз

Пассажиров с температурой не пустят в метро в Москве

Пассажиров с температурой не пустят в метро в Москве

В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом

Более тысячи человек с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');