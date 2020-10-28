"Дистанционку" для учеников 6-11 классов в Москве продлили до 8 ноября

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Обучение учеников 6-11 классов в Москве в дистанционном формате продлевается до 8 ноября, заявил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

На своем сайте он отметил, что необходимо сохранить тенденцию к снижению заболеваемости школьников, и она уже уменьшилась почти в два раза. Мэр также напомнил, что следующая рабочая неделя будет неполной в связи с выходным днем 4 ноября. "По практике прошлых лет многие родители берут на эту неделю краткий отпуск, чтобы провести время с детьми, например, поехать на дачу", - подчеркнул Собянин.

Он сообщил, что решение о целесообразности возобновления очного обучения после 8 ноября будет принято в конце следующей недели.

Городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации будут закрыты еще месяц - до 29 ноября.

14 октября Собянин объявил о решении перевести учеников 6-11 классов школ на дистанционное обучение с 19 октября по 1 ноября. Младшеклассники при этом продолжили ходить на очные занятия.