В День народного единства Кремль и мавзолей закроют для посещения

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Посетителей не будут пускать в московский Кремль, мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены 4 ноября, сообщает Федеральная служба охраны (ФСО) РФ в пятницу.

Это связано с проведением государственных мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства, говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО.

Представители спецслужбы отмечают, что граждане, желающие посетить Оружейную палату и выставку "Алмазный фонд", смогут попасть туда через Боровицкий проход.