Путину представили обновленную звонницу Спасской башни

Министр культуры РФ Ольга Любимова и президент России Владимир Путин (слева направо на первом плане) слушают обновленный колокольный звон курантов Спасской башни Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В День народного единства президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

Как сообщает сайт Кремля, вместе с главой государства в возложении цветов приняли участие представители молодежи из военно-патриотического центра "Вымпел" и Поискового движения России. Президент кратко с ними побеседовал.

Отмечается, что по окончании мероприятия Путину представили обновленную звонницу Спасской башни, работы по дооснащению которой новыми колоколами велись с 2017 года.

В октябре этого года для финальной установки новых колоколов и их настройки часы и колокольный бой на Спасской башне были остановлены. В День народного единства работа курантов была возобновлена.

Звонница по-прежнему будет исполнять Гимн России и "Славься", но уже в обновленном, полнооктавном звучании.

Работы на звоннице Спасской башни

До 1935 года колокольный ярус Спасской башни был полностью занят колоколами, которые в соответствии с каждым конкретным историческим периодом российской истории настраивались под исполнение различных мелодий. Изначально в подбор входило 35 колоколов: один - часовой, девять - для четвертей, двадцать пять - для курантов.

На протяжении последних 85 лет на ярусе звона Спасской башни было всего 17 колоколов, лишь часть из которых была задействована в четвертном бое и в бое каждый час. Такой ограниченный состав колоколов сделал звучащие мелодии недостаточно выразительными и практически неузнаваемыми.

В 2017 году администрация президента РФ поддержала инициативу общественного совета Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" дооснастить звонницу Спасской башни новыми колоколами.

С участием представителей Президентского оркестра и звонарей Московского Кремля были подготовлены новые партитуры Гимна России и "Славься". Специалисты провели научно-реставрационные изыскания на башне и разработали проект дооснащения звонницы. Параллельно была разработана, изготовлена, смонтирована и введена в эксплуатацию новая система управления и контроля боем.

Для звучания музыкальных произведений в полной октаве необходимо было дооснастить башню двенадцатью новыми колоколами, убрав с нее шесть старых. Таким образом, отныне на звоннице будут располагаться 23 колокола.