"Отравитель с Хохловской площади" предстанет перед судом

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд рассмотрит дело 28-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, который обвиняется в отравлении 30 человек и серии грабежей на Хохловской площади в центре Москвы, сообщает столичная прокуратура в понедельник.

Прокуратура ЦАО утвердила обвинительное заключение по делу Сабанова и направила его в Басманный суд, говорится в сообщении.

По версии следствия, уроженец КБР знакомился с людьми, распивавшими спиртные напитки, входил к ним в доверие и предлагал выпить жидкость, в которую были добавлены лекарственные вещества, либо же добавлял в бутылки, которые были у предполагаемых жертв, препараты, угнетающие нервную систему.

После того как жертва теряла сознание, Сабанов похищал ее вещи. Всего от действий злоумышленника пострадали 30 человек, пятерым из них был причинен тяжкий вред здоровью. Общая сумма похищенного превысила 1 млн рублей, сказали в надзорном ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что Сабанов осознавал, что лекарственные вещества, которые он использовал в сочетании с этиловым спиртом в алкоголе, усиливают эффект, оказывая токсическое действие на организм человека, а их передозировка может повлечь угнетение сознания, сердечно-сосудистой и дыхательной деятельности, сонливость, снижение рефлексов, снижение артериального давления, "то есть представляют опасность для жизни и здоровья".

О задержании Сабанова стало известно в июне 2019 года. В том же месяце по решению суда он был арестован.