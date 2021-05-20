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"Отравитель с Хохловской площади" получил 16 лет колонии

"Отравитель с Хохловской площади" получил 16 лет колонии
Фото: Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы признал виновным уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова в отравлении 30 человек и серии грабежей на Хохловской площади в центре Москвы.

"Сабанову назначено наказание в виде 16 лет колонии строгого режима ", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Она отметила, что суд также частично удовлетворил гражданские иски, заявленные потерпевшими, на сумму около 1 млн 850 тыс. рублей.

В ходе судебных прений гособвинитель просил приговорить Сабанова к 17 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, Сабанов знакомился с людьми, употребляющими спиртные напитки или находящимися в состоянии алкогольного опьянения, входил в доверие и убеждал выпить жидкость, в которую были добавлены лекарственные вещества. Либо же он добавлял в бутылку, находящуюся при предполагаемой жертве, препараты с угнетающим действием на нервную систему.

После того как жертва теряла сознание, Сабанов похищал ее вещи.

"В ходе следствия проведено большое количество сложных судебных экспертиз, в том числе 35 товароведческих, 30 медицинских, 14 комиссионных судебно-медицинских и химико-токсикологических, изобличающих фигуранта в инкриминируемых преступлениях, который под тяжестью имеющихся доказательств в ходе предварительного расследования признал свою вину во всех преступлениях", - уточнила представитель столичного СК Юлия Иванова.

В прокуратуре отмечали, что всего от действий Сабанова о пострадали 30 человек, пятерым из которых причинен тяжкий вред здоровью. Общая сумма похищенного имущества превышает 1 млн рублей, отмечали в надзорном ведомстве.

Кроме того, в прокуратуре уточнили, что Сабанов осознавал, что лекарственные вещества, которые он использовал в сочетании с этиловым спиртом в алкоголе, усиливают эффект, оказывая токсическое действие на организм человека, а их передозировка может повлечь угнетение сознания, сердечно-сосудистой и дыхательной деятельности, сонливость, снижение рефлексов, снижение артериального давления, "то есть представляют опасность для жизни и здоровья".

Вину Сабанов признал частично.

О задержании Сабанова стало известно в июне 2019 года. В том же месяце по решению суда он был арестован.

Хохловская площадь Москва Басманный суд Мурат Сабанов Ирина Софинская КБР

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