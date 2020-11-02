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Автозак с Шестуном попал в ДТП в Москве после суда

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Автозак с бывшим главой Серпуховского района Московской области Александром Шестуном, которого возят на его процесс из московского СИЗО в Подольский городской суд, попал в ДТП, сообщила "Интерфаксу" супруга Шестуна.

"Сегодня стало известно, что после заседания в Подольском городском суде 30 октября примерно в 19:30 автозак "ГАЗель", везший Александра Шестуна в СИЗО "Матросская тишина", попал в ДТП на Варшавском шоссе - за 3 км до поворота на Третье транспортное кольцо", - рассказала Юлия Шестун.

Со слов самого Шестуна, пояснила его супруга, автозак отбросило на рельсы, у автомобиля отлетело переднее колесо, а в борту образовалась большая пробоина.

Во время происшествия, рассказал Шестун, он сильно ударился головой о решетку и "немного повредил правый тазобедренный сустав". После ДТП, пояснил Шестун, конвойные не вызывали ему скорую, а в СИЗО ему предложили осмотр у дежурного офтальмолога.

"По этой причине он ходатайствовал в суде об обследовании у невропатолога на предмет сотрясения головного мозга и пожаловался суду на боли в тазобедренном суставе, тошноту, рвоту, головную затылочную боль. Он также сообщил, что в СИЗО написал заявление с просьбой о проведении исследования на аппарате МРТ", - отметила Юлия Шестун.

Она добавила, что в понедельник суд отменил слушания дела Шестуна до вторника.

Дело Шестуна

Бывший глава Серпуховского района был арестован летом 2018 года. Ему вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность (ст. 289 УК РФ) и получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском округе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей.

Кроме того, обвинение утверждает, что глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму около 9 млн рублей.

Экс-чиновник отвергает все обвинения и называет свое преследование заказным и политически мотивированным.

В настоящее время дело Шестуна по существу рассматривает Подольский городской суд Подмосковья.

Александр Шестун Юлия Шестун Москва Московская область Серпуховский район

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