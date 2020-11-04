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Парковка в Москве будет бесплатной в День народного единства

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Стоянка в зоне платных парковок в Москве в День народного единства, 4 ноября, будет бесплатной, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.

"Стоянка будет бесплатной на всех уличных парковках, включая те, где действует максимальный тариф 380 рублей в час", - сказал собеседник агентства.

Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном платном режиме.

Традиционно парковка на всех улицах Москвы бесплатна в дни государственных праздников. По воскресеньям парковка также бесплатная, за исключением зоны, где действует тариф 380 рублей в час.

Москва

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