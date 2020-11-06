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Задержан подозреваемый в организации убийства главреда газеты "ТОН-М"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Следствие по делу об убийстве в 2017 году главного редактора красноярского издания "ТОН-М" Дмитрия Попкова задержало еще одного предполагаемого организатора преступления, он арестован, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"В ходе расследования получены доказательства причастности к организации убийства Попкова его знакомого - Исы Хашиева. Несколько дней назад он был задержан правоохранительными органами в аэропорту "Шереметьево" города Москвы", - сказала Петренко в пятницу журналистам.

Она отметила, что по ходатайству следствия мужчина арестован, в ближайшее время ему планируется предъявить обвинение.

"Ранее были установлены еще двое лиц, причастных к совершению этого преступления - Виктор Шестаков и его знакомый Николай Горюнов, которые содержатся под стражей за совершение другого особо тяжкого преступления", - напомнила Петренко.

Дело об убийстве Попкова

По данным следствия, в мае 2017 года Шестаков, действуя по указанию Горюнова, застрелил Попкова во дворе его дома из самодельного огнестрельного оружия с глушителем.

"Горюнову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ (организация убийства), Шестакову по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказала представитель СКР, напомнив, что дело было передано в центральный аппарат по поручению главы ведомства по результатам личного приема супруги погибшего.

По данным следствия, в мае 2017 года предприниматель Горюнов, "испытывая неприязненное отношение к главному редактору общественно-политической газеты "Тон-М" Попкову, размещавшему в газете критические публикации в его адрес, организовал его убийство". Для этого он привлек к совершению преступления своего знакомого Виктора Шестакова.

Как сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, предполагаемым заказчиком убийства является житель Минусинского района Красноярского края.

"2 ноября злоумышленник был задержан в столичном аэропорту "Шереметьево" по прибытии из Новосибирска", - сказала Волк. Она добавила, что фигурант дела был передан сотрудникам угрозыска управления МВД по Красноярскому краю и доставлен в этот регион для проведения следственных действий. По ее словам, в настоящее время Минусинский городской судом Красноярского края арестовал подозреваемого.

Как ранее сообщили "Интерфаксу" в краевом главке СКР, Попков, будучи депутатом городского совета депутатов Минусинска от КПРФ, был осужден за избиение подростка в Минусинске во время празднования дня города.

Позднее он был лишен депутатского статуса по собственному заявлению.

Светлана Петренко СКР Шереметьево Дмитрий Попков Иса Хашиев Виктор Шестаков Николай Горюнов Красноярский край

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