В Красноярском крае раскрыли убийство журналиста газеты "Тон-М"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Следствие по делу об убийстве в Красноярском крае главного редактора минусинской газеты Дмитрия Попкова в 2017 году предъявило обвинение предполагаемому организатору и исполнителю этого преступления. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"В результате проведенной кропотливой работы следователей совместно с управлением уголовного розыска ГУ МВД по Красноярскому краю получены доказательства причастности Николая Горюнова и Виктора Шестакова к совершению указанного убийства", - сказала она "Интерфаксу" в пятницу.

По данным следствия, в мае 2017 года предприниматель Горюнов, "испытывая неприязненное отношение к главному редактору общественно-политической газеты "Тон-М" Попкову, размещавшему в газете критические публикации в его адрес, организовал его убийство". Для этого он привлек к совершению преступления своего знакомого Виктора Шестакова.

Шестаков использовал предоставленное Горюновым самодельное огнестрельное оружие с установленным на нем глушителем. 24 мая 2017 года он убил Попкова на территории его дома в Минусинске, рассказала Петренко.

Она отметила, что Горюнову предъявлено обвинение в организации убийства, а Шестакову – в убийстве. Оба фигуранта арестованы.

В настоящее время продолжаются следственные и процессуальные действия для закрепления собранных доказательств, еще устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, заявила представитель СК.

Она добавила, что преступление длительное время оставалось нераскрытым и по результатам личного приема родственников погибшего в соответствии с поручением председателя СК было передано в центральный аппарат ведомства.

Ранее в краевом главке СК "Интерфаксу" сообщили, что ранее Попков, будучи депутатом городского совета депутатов Минусинска от партии КПРФ, был осужден за избиение подростка в Минусинске во время празднования дня города.

Позднее он был лишен депутатского статуса по собственному заявлению.