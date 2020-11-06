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Сотрудники компаний в Москве смогут бесплатно привиться от гриппа на работе

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Москве у компаний и организаций есть возможность организовать для своих сотрудников выездную вакцинацию от гриппа, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сотрудникам необязательно посещать поликлинику - медицинская бригада сама приедет по адресу и сделает прививку от гриппа качественными современными вакцинами, отвечающими всем требованиям ВОЗ. В этом году московские врачи провели уже более 11 тыс. выездов, в рамках которых прививку сделали почти 900 тыс. человек", - сказала она журналистам в пятницу.

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По ее словам, все процессы автоматизированы - специалисты фиксируют информацию о вакцинации с помощью планшета благодаря сервису "Мобильные бригады по вакцинации". Информация поступает в систему ЕМИАС и отражается в электронных медицинских картах горожан.

В системе фиксируются данные по сотрудникам, проводящим вакцинацию, и информация об использованных препаратах. При этом врач ищет или регистрирует пациента в системе ЕМИАС и составляет протокол предварительного осмотра, а медсестра проводит вакцинацию и поствакцинальный осмотр.

Чтобы организовать бесплатную вакцинацию сотрудников необходимо связаться с ближайшей к организации поликлиникой по телефону и совместно определить дату и время вакцинации.

Москва грипп

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