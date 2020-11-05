Инфекционист назвала возможным одновременное заражение гриппом и коронавирусом

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Теоретически можно одновременно заразиться коронавирусом и вирусом гриппа, заявила завкафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Минздрава Елена Волчкова.

Она отметила, что пока нет данных о начале эпидемии гриппа. В связи с этим она призвала людей прививаться от гриппа, чтобы предупредить совпадение двух вирусов.

Волчкова добавила, что заболевший коронавирусом или гриппом обязательно должен находиться дома, чтобы не контактировать с другими людьми и не допустить своего заражения вторым заболеванием.

Вакцинация от гриппа началась в России с сентября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что одновременное заболевание гриппом и коронавирусом может привести к "губительным последствиям". По ее словам, выделенных государством денег хватит на вакцинацию 60% россиян.