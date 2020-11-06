Захватчика отделения банка в Москве отправили на лечение

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд отправил на принудительное лечение жителя Санкт-Петербурга Алексея Барышникова, захватившего весной этого года заложника в отделении банка в центре Москвы.

"Интерфаксу" сообщили в суде, что вопрос о длительности лечения будут решать медики.

Днем 23 мая 34-летний Алексей Барышников зашел в отделение банка в Москве на Земляном Валу и заявил, что у него взрывное устройство, которое он готов привести в действие. Мужчина удерживал в качестве заложника одного из посетителей и требовал, чтобы к банку приехала телеведущая Ольга Бузова. В ходе спецоперации преступник был задержан, а заложник освобожден. Взрывного устройства не нашли. В результате инцидента никто не пострадал.

Следователи возбудили уголовное дело о захвате заложников (ч. 2 ст. 206 УК РФ), в рамках которого Барышникову было предъявлено обвинение. Его отправили под арест, вину мужчина признал.

В ходе расследования уголовного дела была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, установившая, что Барышников не осознавал своих действий и не мог ими руководить. Эксперты признали мужчину нуждающимся в принудительном лечении.