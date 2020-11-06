Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:03Заразились
на 06.11В России 1 733 440+20 582В мире 48 680 103+589 413

Захватчика отделения банка в Москве отправили на лечение

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд отправил на принудительное лечение жителя Санкт-Петербурга Алексея Барышникова, захватившего весной этого года заложника в отделении банка в центре Москвы.

"Интерфаксу" сообщили в суде, что вопрос о длительности лечения будут решать медики.

Днем 23 мая 34-летний Алексей Барышников зашел в отделение банка в Москве на Земляном Валу и заявил, что у него взрывное устройство, которое он готов привести в действие. Мужчина удерживал в качестве заложника одного из посетителей и требовал, чтобы к банку приехала телеведущая Ольга Бузова. В ходе спецоперации преступник был задержан, а заложник освобожден. Взрывного устройства не нашли. В результате инцидента никто не пострадал.

Следователи возбудили уголовное дело о захвате заложников (ч. 2 ст. 206 УК РФ), в рамках которого Барышникову было предъявлено обвинение. Его отправили под арест, вину мужчина признал.

В ходе расследования уголовного дела была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, установившая, что Барышников не осознавал своих действий и не мог ими руководить. Эксперты признали мужчину нуждающимся в принудительном лечении.

Хроника 23 мая – 06 ноября 2020 годаЗахват заложников в банке в Москве
Алексея Барышников

Новости по теме

Новости

Почти 70 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Экономический кризис

Собянин допустил привлечение Москвой более 700 млрд руб. в виде займов

Обыски в ФБК объяснили уголовным делом против его директора

Чиновники отметили снижение заработков таксистов в Москве

В московский офис ФБК пришли с обысками

В московский офис ФБК пришли с обысками

В Москве задержали виновницу аварии с 3 пострадавшими на остановке

Возможной причиной ДТП в центре Москвы сочли ошибку водителя

Возможной причиной ДТП в центре Москвы сочли ошибку водителя
Пандемия коронавируса

В зданиях мэрии Москвы заработала система check in

В центре Москвы машина врезалась в автобусную остановку

Бизнесменам предложили оценить уровень "деловой" коррупции в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');