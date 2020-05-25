Захватчик отделения банка в центре Москвы арестован

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест Алексея Барышникова, захватившего в субботу отделение банка в центре города.

"В отношении Барышникова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 23 июля 2020 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Днем 23 мая 34-летний Алексей Барышников зашел в отделение банка в Москве на Земляном Валу и заявил, что у него взрывное устройство, которое он готов привести в действие. Не предъявив конкретных требований, мужчина удерживал в качестве заложника одного из посетителей заведения.

В ходе спецоперации преступник был задержан, а заложник освобожден. Взрывного устройства при нем не обнаружили. В результате инцидента никто не пострадал.

Барышникову предъявлено обвинение в захвате заложников с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия (пункты "г", "ж" части 2 статьи 206 УК РФ).

Вину Барышников признал. На допросе, видео которого распространил московский Следственный комитет, на вопрос о цели своих действий он пояснил: "Узнать правду, мне интересна правда. Что со мной происходит".

Ранее в понедельник представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что "следователи допросили свидетелей, очевидцев и сотрудников банка, назначена психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического здоровья задержанного".