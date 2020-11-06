Москвичей предупредили о существенном похолодании на следующей неделе

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Ближайшие выходные в Московском регионе будет тепло и облачно, возможны дожди, в начале следующей недели ожидается существенное похолодание, температура опустится до климатической нормы ноября, сообщает Росгидромет.

"В субботу, 7 ноября, температура в Москве будет выше климатической нормы примерно на 6 градусов, днем будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. Ночью в Москве 4...6 тепла, по области 1...6. Днем в Москве 9...11 градусов, по области ожидается 6...11 градусов тепла", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росгидромета в пятницу.

В воскресенье в Москве и области также ожидается теплая погода, возможен небольшой дождь. "В воскресенье, 8 ноября, облачно, небольшой дождь. Ночью в Москве 6...8 градусов, по области 3...8 тепла. Днем в Москве 8...10 градусов тепла, по области 5...10 градусов, ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с", - говорится в сообщении.

Росгидромет предупредил, что в начале следующей недели в результате перестройки атмосферных процессов в Москве начнется существенное похолодание, температура опустится до климатической нормы.

"В ночь на понедельник в Москве около 0, днем 1...3 тепла. По области и ночью, и днем от -2 до 3 градусов тепла. Во вторник такая температура сохранится, местами возможны небольшие осадки", - сообщил Росгидромет.