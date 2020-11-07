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Московским автомобилистам полностью запретили проезд по выделенкам

Московским автомобилистам полностью запретили проезд по выделенкам
Фото: Михаил Терещенко/АГН "Москва"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - С 7 ноября в Москве полностью запрещен проезд по выделенным полосам для личного автотранспорта. Если раньше проезд по выделенкам на личных машинах был разрешен по субботам и воскресеньям, то теперь запрет будет действовать и в выходные дни.

"С 7 ноября проезд по всем выделенкам Москвы разрешен только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб, автомобилей коммунальных служб и велосипедов вне зависимости от дня недели", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Собеседник агентства напомнил, что штраф за выезд на выделенные полосы составляет 3 тыс. рублей.

Ранее уже было принято решение о запрете въезда личных авто на отдельных участках выделенных полос.

"Единый режим работы "выделенок" поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов", - пояснили в департаменте, призвав автомобилистов "быть более внимательными".

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